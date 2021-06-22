Delivery Club отменит комиссию на заказы навынос для московских ресторанов

МОСКВА, 22 июня./ТАСС/. Крупнейший сервис доставки еды в России Delivery Club до конца лета обнулит комиссию на заказы навынос для московских ресторанов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Нововведение будет действовать с 1 июля как для тех ресторанов, которые уже сотрудничают с сервисом, так и для тех, кто решит подключиться к нему в ближайшее время.

"Лето - высокий сезон для направления заказов навынос. Мы прогнозируем, что введение новых ограничений подогреет интерес к нему еще сильнее. Поскольку для ресторанов заказы навынос станут одним из инструментов компенсации возможного снижения количества посетителей в зале, мы хотим поддержать их в период адаптации к новым правилам работы и отказываемся от собственной комиссии", - комментирует пресс-служба Delivery Club.

В пресс-службе напоминают, что весной 2020 года Delivery Club реализовал другую программу поддержки ресторанов. Тогда локальные заведения, подключившиеся к сервису в преддверии и в период локдауна, смогли также без комиссии доставлять заказы своими силами. Общие расходы на реализацию этой программы превысили 300 млн рублей.

Ежемесячно сервис выполняет свыше 5,5 млн заказов. По итогам 2020 года выручка сервиса составила 10 млрд рублей, что в 2,3 раза больше 2019 года. К Delivery Club подключено свыше 43 тысяч заведений общественного питания более чем в 310 городах страны.