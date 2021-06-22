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В кабмине считают, что меморандум о логистике с Узбекистаном минимизирует торговые барьеры

Документ фиксирует приоритетные направления сотрудничества, в частности, совершенствование таможенных, санитарных и фитосанитарных процедур, упрощение порядка перемещения товаров между странами

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Подписанный между правительствами России и Узбекистана меморандум о развитии логистических коридоров позволит наращивать двусторонние экспортные поставки и минимизирует торговые барьеры между странами. Об этом во вторник сообщила пресс-служба кабинета министров РФ.

"Документ фиксирует приоритетные направления сотрудничества. В их числе - совершенствование таможенных, санитарных и фитосанитарных процедур, упрощение порядка перемещения товаров между странами, реализация инфраструктурных проектов, в частности - агрологистических и оптово-распределительных центров, развитие взаимодействия между госорганами в сфере цифровизации. <...> Реализация положений документа поможет минимизировать внешнеторговые барьеры, будет способствовать формированию транспортных маршрутов с более гибкими таможенными и логистическими процедурами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что стороны будут разрабатывать и реализовывать совместные программы действий, обмениваться информацией и документами, готовить аналитические обзоры по вопросам, представляющим взаимный интерес. Минэкономразвития РФ и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана будут координировать исполнение меморандума.

22 июня председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в Москве провели второе заседание совместной комиссии на уровне глав правительств. На встрече стороны подписали ряд соглашений в таможенной сфере и другие документы, в том числе меморандум о взаимопонимании в области развития логистических коридоров.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичУзбекистанРоссияАрипов, Абдулла Нигматович
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