Агрофорум с достижениями российского сельхозмашиностроения открывается на Алтае

БАРНАУЛ, 23 июня. /ТАСС/. Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля - 2021" начинает работу в Алтайском крае на территории Сибирского агропарка. На площадке, где традиционно презентуют все достижения российского сельхозмашиностроения, в этом году представят более 550 единиц техники, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Договоры на участие в межрегиональном агропромышленном форуме "День сибирского поля" заключены с 275 компаниями. Это максимальное количество участников за историю проведения мероприятия. Деловая программа ориентирована на цифровизацию сельского хозяйства, перспективы зернового рынка, а также технологические аспекты ведения сельскохозяйственного производства", - говорится в сообщении.

С 16 июня на площадку агропарка в поселке Прутской в Павловском районе края завозили крупногабаритную сельскохозяйственную технику - всего более 550 единиц. В их числе комбайн с высокой степенью автоматизации компания "Ростсельмаш". В первый день форума участникам покажут возможности комбайна, оснащенного электронными системами собственной разработки компании. В частности, на площадке форума можно будет увидеть, как работает комбайн без механизатора в кабине.

Кроме того, организаторы представят линейку из 11-и тракторов марки "Кировец" производства Петербургского тракторного завода. На поле представят новую модель технологического комплекса, который позволяет вносить минеральные удобрения и средства защиты растений, технику для глубокой и поверхностной обработки почвы. Среди презентуемого оборудования будут и зерносушилки, разработанные алтайскими инженерами: они позволяют равномерно просушивать зерно, не повреждая его.

Аграриям представят не только технику, но и сельскохозяйственных животных. Животноводческая площадка, на которой пройдет выставка племенных животных, размещена на 2,5 тыс. кв. м. В индивидуальных клетках и на спецманеже 22 племенных хозяйства покажут своих лучших животных: крупный рогатый скот, лошадей, овец, коз, соболей. По двум специализированным мясным породам крупного рогатого скота состоится конкурс: экспертная комиссия оценит скот герефордской породы из пяти хозяйств Алтайского края, три хозяйства представят на конкурсе казахскую белоголовую породу.

В первый день форума пройдет выездное заседание краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с участием представителей Минсельхоза РФ, "Росагролизинга" ведущих предприятий сельхозмашиностроения страны. Агрофорум "День сибирского поля" в Алтайском крае проводят с 2011 года. В этом году мероприятия форума будут проходить в течение двух дней - 23 и 24 июня.