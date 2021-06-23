Объем ввода нового жилья в УрФО должен быть увеличен в 1,5 раза к 2030 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Уральский федеральный округ (УрФО) к 2030 году должен увеличить объем ввода нового жилья в 1,5 раза относительно нынешнего уровня - до 10,3 млн кв. м в год. Об этом заявил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев в ходе совещания с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко, сообщили в аппарате уральского полпреда.

"Сейчас в округе вводится 6,8 млн кв. м жилья в год. К 2024 году объем должен вырасти до 7,9 млн, а к 2030 году - до 10,3 млн кв. м. Цели достижимые, но, конечно, требуется поддержка со стороны Института развития. Механизмы инфраструктурного меню позволят разрешать ситуации, когда намеченные проекты жилищного строительства не запускаются, потому что их экономика не складывается с учетом инфраструктурной нагрузки. Ведь мало построить жилье - нужно обеспечить доступную транспортную инфраструктуру, создать современную комфортную среду, возвести социальные объекты. Привлечение средств за счет инфраструктурных облигаций позволит запустить эти проекты", - приводятся в сообщении слова Якушева.

По словам Мутко, механизм инфраструктурных облигаций, разработанный ДОМ.РФ, позволяет снизить проектные расходы застройщиков. "Для применения нового инструмента мы прорабатываем семь площадок общей площадью 1,8 млн кв. м в пяти регионах УрФО. Это Тюменская, Свердловская, Челябинская области, ЯНАО и ХМАО-Югра. Инфраструктурные займы по этим проектам могут составить более 12,7 млрд рублей", - цитирует полпредство Мутко.

Кроме того, по нацпроекту "Жилье и городская среда" на территории регионов УрФО до 2030 года должно быть введено 84 млн кв. м, отметила пресс-служба. "Около 10 млн кв. м. жилья запланировано к строительству в УрФО к 2030 году на землях, переданных региональным застройщикам Институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. <…> На вовлеченных федеральных землях уже построено порядка 3,7 млн кв. м жилья, предстоит ввести еще 9,7 млн кв. м", - добавили в пресс-службе.

Акционерное общество "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году постановлением правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества. ДОМ.РФ активно работает с уральскими регионами в сфере развития доступной аренды, реализации льготных ипотечных программ, финансировании застройщиков, формировании комфортной городской среды - все это направлено на улучшение качества жизни уральцев и на повышение инвестиционной привлекательности территорий.