РБК: в Минфине предложили упростить доступ инвесторов из РФ к IPO зарубежных компаний

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минфин РФ выступил с предложением упростить доступ инвесторов из России к первичным публичным размещениям акций (IPO) иностранных компаний до официальной даты начала торгов. Об этом в среду пишет издание РБК со ссылкой на материалы министерства к обсуждению стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 года.

По данным РБК, на законодательном уровне предлагается допустить возможность осуществления торгов, которые проводятся в течение нескольких дней после размещения акций компании и до начала основных торгов, по иностранным ценным бумагам на российской бирже до даты начала торгов этими акциями на иностранной бирже.

"Вопрос обсуждался на встрече представителей Минфина России с представителями рынка и будет прорабатываться совместно с Банком России, Московской и Санкт-Петербургской биржами", - сообщили изданию в пресс-службе Минфина.

В марте первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил о необходимости создать в России "конвейер" для поддержки перспективных компаний перед IPO.