Губернатор Хайнаня объяснил принцип закрытия на острове таможенных пунктов к 2025 году

ХАЙКОУ /Китай/, 23 июня. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань к 2025 году отменит пошлины на большинство товаров и услуг, а также завершит работу всех таможенных пунктов в соответствии со стратегией "перехода от исключений к общему правилу". Об этом сообщил губернатор региона Фэн Фэй.

"Сейчас обнуление пошлин на импортные товары осуществляется на Хайнане главным образом по принципу исключений из общего правила. Однако после того, как [в 2025 году] заработает новая система, предусматривающая закрытие таможенных пунктов, сборы на ограниченный перечень [товаров и услуг] будут взиматься уже по остаточному принципу (при отсутствии барьеров в отношении большинства пунктов товарной номенклатуры)", - рассказал он на пресс-конференции, организованной пресс-службой Госсовета КНР.

Как уточнил губернатор, параллельно администрация острова собирается проводить политику по снижению фискального бремени на частных лиц и предприятия, которые зарегистрированы на Хайнане. Чиновник отметил, что речь идет прежде всего о подоходном налоге с компаний, местных жителей и иностранцев, соответствующих критериям Хайнаньского порта свободной торговли.

Кроме того, по словам Фэн Фэя, власти провинции планируют возвращать НДС и потребительский налог, уплаченный с продукции, которая будет ввозиться на остров с континентальной части Китая с целью вторичной переработки либо просто продажи.

В январе администрация Хайнаня сообщила, что к 2025 году все пограничные пункты таможенного контроля на острове прекратят работу в нынешнем режиме. По словам секретаря парткома провинции Шэнь Сяомина, к 2023 году для этого в целом будут созданы все необходимые условия, а затем в течение двух лет власти планируют согласовать второстепенные детали нового механизма. Через три с половиной года все жители острова станут относиться к категории населения офшорной территории с особым юридическим статусом, отличающимся от всех прочих граждан материковой части КНР.