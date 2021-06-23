СФ одобрил закон о закрытом способе закупки на проведение работ по исследованию космоса

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о применении закрытых конкурентных способах закупок в сфере вооружений, военной и специальной техники, закупок на проведение работ по исследованию космического пространства.

"Закрытые конкурентные способы применяются при закупках на проведение работ по исследованию и использованию космического пространства, по созданию (в том числе разработке, изготовлению и испытанию) космических материалов и космических технологий, по созданию, модернизации, поставке, ремонту, сервисному обслуживанию, использованию, утилизации космической техники, по разработке, производству и поставке объектов космической инфраструктуры", - говорится в законе.

Также закон призван ускорить и упростить проведение госзакупок. Одна из основных предусмотренных документом мер - введение электронного документооборота на всем жизненном цикле закупки. Все документы будут формироваться в электронной форме, сейчас это доступно только для планирования закупок и отбора подрядчиков, указывают в правительстве.

Закон существенно - с 11 до 3 - сокращает число способов определения поставщика, унифицирует требования к действиям участников закупок, сокращает количество формируемых документов. Кроме того, законопроект даст возможность предоставлять малому и среднему бизнесу банковские гарантии от ВЭБ.РФ и региональных гарантийных организаций. Это расширит доступ таких предпринимателей к закупкам, отмечается в сопроводительных материалах к документу.

Закон также сокращает и унифицирует сроки осуществления процедур (в том числе рассмотрения заявок) при проведении различных способов определения поставщиков. Кроме того, вводится механизм "универсальной стоимостной предквалификации", устанавливающей возможность допуска к участию в закупках стоимостью свыше 20 млн рублей только участников, имеющих успешный опыт исполнения контракта, заключенного вне зависимости от предмета закупки в объеме исполненных обязательств в размере не менее 20% от начальной (максимальной) цены контракта.