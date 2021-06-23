Управляющим директором "Туполева" назначили Вадима Королева

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Управляющим директором ПАО "Туполев" назначен Вадим Королев. Об этом сообщили в среду в департаменте корпоративных коммуникаций Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Управляющим директором ПАО "Туполев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") с 23 июня 2021 года назначен Вадим Королев, сменивший на этом посту Рониса Шарипова", - отмечается в сообщении.

По данным департамента, Королев с 2015 года работал в должности заместителя генерального директора ПАО "Туполев", с 2016 года также был директором программы самолета Ту-160, а с апреля 2021 года был назначен первым заместителем генерального директора по управлению программами.

До прихода на "Туполев" занимал различные должности в Вооруженных силах РФ, имеет степень кандидата экономических наук. Окончил Харьковское высшее военное авиационное инженерное Краснознаменное училище по специальности "Летательные аппараты и силовые установки", а позднее прошел обучение по программе "Мастер делового администрирования" в Государственном университете управления, имеет государственные награды.