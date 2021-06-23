Более трети германских компаний назвали "Северный поток - 2" незаменимым для экономики ФРГ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Большинство германских компаний, работающих в России, поддерживают проект "Северный поток - 2", более трети опрошенных считают, что он незаменим для экономики их страны. Такие данные исследования привела Российско-Германская внешнеторговая палата по результатам опроса в июне 2021 года.

Итоги исследования озвучил президент палаты и глава австрийской OMV Райнер Зеле.

"Северный поток - 2" считается большинством компаний важным вкладом в обеспечение энергобезопасности ЕС. 60% считают, что это важный газопровод, 32% считают, что он совершенно необходим. 97% ожидают, что федеральное правительство Германии займет однозначную позицию относительно "Северного потока - 2" и добьется завершения строительства газопровода, несмотря на "встречный ветер" из США и сопротивление в Восточной Европе", - констатировал Зеле.

В самом исследовании указывается, что 33% респондентов считают, что "Северный поток - 2" незаменим для обеспечения энергоснабжения. 7% указали, что в "Северном потоке - 2" нет необходимости в связи с переходом Германии на возобновляемые источники энергии и с учетом "Зеленого пакта для Европы".

Инвестиции и санкции

Опрос среди немецких бизнесменов касался и экономического климата в России. Так, по мнению половины опрошенных, деловой климат в стране в 2021 году улучшился или скорее улучшился, 27% не заметили изменений, а 22% посчитали, что он напротив, ухудшился. Также большая часть респондентов (54%) высказали мнение, что экономическая ситуация в России во втором полугодии 2021 года улучшится. Между тем 21% ждут стагнации, а 12% - ухудшения.

Почти половина участников опроса высказали намерение увеличить инвестиции в Россию. "С учетом того, что в России действует в общей сложности 3971 немецкая компания, общий объем планируемых инвестиций может достигать нескольких миллиардов", - говорится в исследовании.

Самыми большими помехами для немецкого бизнеса в России бизнесмены назвали валютный курс, санкции, а также бюрократические препоны. При этом 60% респондентов выступили за постепенную отмену европейских санкций, а 33% - за немедленное их снятие.

Также 46% опрошенных немецких бизнесменов назвали меры российского правительства по поддержке бизнеса во время пандемии недостаточными.

"Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.