Акционеры "Норникеля" предъявили к выкупу объем акций в 12 раз больше заявленного

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Акционеры "Норникеля" предъявили к обратному выкупу 64 млн 204 тыс. 134 акций, что почти в 12 раз больше, чем компания была готова выкупить (5 млн 382 тыс. 865 акций). Акции будут выкуплены у акционеров пропорционально заявленным требованиям, говорится в сообщении компании.

"Коэффициент пропорционального приобретения определяется как результат деления количества акций, которое может быть приобретено "Норникелем" в соответствии с решением совета директоров, на общее количество акций, заявления о продаже которых поступили в установленный решением совета директоров срок", - отмечается в сообщении. Таким образом, коэффициент пропорционального приобретения составил 0,08383985056.

Оплату за выкупленные акции планируется произвести до 3 июля 2021 года. Как сообщалось ранее, цена покупки одной акции составит 27,78 тыс. рублей.

Таким образом, сколько акций будет подлежать выкупу в каждом отдельном случае, можно рассчитать по формуле х = y*z, где х - количество акций, подлежащих приобретению у акционера с применением принципа пропорциональности, y - количество акций, указанное акционером в заявлении о продаже, z - коэффициент пропорционального приобретения.

Как показывают расчеты ТАСС, "Русал" в рамках программы buyback "Норникеля" продаст порядка 3,7 млн акций компании (2,33% акций "Норникеля") на общую сумму 102,55 млрд руб. Таким образом, доля "Русала" в "Норникеле" снизится до порядка 25,5%.

Ранее акционеры "Норникеля" договорились о проведении обратного выкупа акций компании на сумму до $2 млрд до конца 2021 г. Цель обратного выкупа - поддержка рыночной капитализации компании и инвестиционной привлекательности акций "Норникеля". Всего под обратный выкуп подпадает 5,383 млн акций (3,4% размещенных акций).

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 34,6% акций), "Русал" (27,8% акций) и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4,7% акций).