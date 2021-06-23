Совфед одобрил закон, регулирующий деятельность филиалов иностранных страховщиков

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который определяет порядок допуска и деятельности на российском страховом рынке иностранных страховых организаций. Документ инициирован правительством РФ.

Закон направлен на выполнение обязательств России по допуску филиалов иностранных юридических лиц из государств - членов Всемирной торговой организации (ВТО) для осуществления страховой деятельности на территории РФ. Документ обеспечивает необходимый баланс между протекционистскими мерами защиты национального страхового рынка и создания справедливой конкуренции между иностранными и российскими страховщиками.

Иностранные страховщики рассматриваются в качестве самостоятельных субъектов страхового дела наравне с российскими компаниями. Для них устанавливаются определенные требования по лицензированию, обеспечению финансовой устойчивости, а также гарантийному депозиту филиала. В частности, лицензирование деятельности иностранной страховой организации ограничивается добровольными видами страхования, перестрахованием, а также обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Предусматривается, что на сайте страховщика должны размещаться сведения об операторах финансовых платформ в том случае, если страховщик присоединился к договорам об оказании услуг операторов финансовых платформ. Также предусмотрено, что иностранные страховые организации вправе применять страховые тарифы, которые рассчитываются в соответствии с требованиями национального законодательства государства, где они зарегистрированы. На иностранные страховые организации не распространяется требование о представлении положения о формировании страховых резервов в орган страхового надзора.

Иностранная страховая организация обязана отражать все операции на территории РФ через созданный ею филиал по договорам страхования и перестрахования в базах данных информационных систем. Данные информационных систем страховщиков будут храниться в базах не менее пяти лет, доступ к этим данным будет у органа страхового надзора.