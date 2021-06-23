Совфед одобрил закон о перераспределении бюджетных средств для компенсаций работодателям

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий приостановление на 2021 год норм Бюджетного кодекса в части распределения ряда субвенций бюджетам субъектов РФ, а также право кабмина вносить изменения в распределение бюджетных ассигнований на субвенции региональным бюджетам.

Закон подготовлен в целях определения дополнительных особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году. Для снижения напряженности на рынке труда, минимизации рисков циклической безработицы и недостатка создания новых рабочих мест в условиях пандемии необходимо финансово простимулировать работодателей к найму работников, а также реализовать программу обучения ищущих работу граждан с выплатой стипендии, говорится в пояснительной записке.

Источником финансового обеспечения этих мероприятий могут стать частично высвобождающиеся бюджетные ассигнования, предусмотренные федеральным бюджетом на текущую трехлетку. Закон дает правовое основание для корректировки распределения этих субвенций между субъектами РФ в случае перераспределения в 2021 году бюджетных ассигнований федерального бюджета. Закон продлевает на 2021 год норму, действовавшую в 2020 году, которая предусматривает зачисление в бюджеты субъектов РФ сумм административных штрафов за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, где существует угроза возникновения ЧС или уже действует данный режим.