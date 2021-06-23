Правительство рекомендовало не выплачивать дивиденды РЖД за 2020 год

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Правительство решило рекомендовать не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям РЖД за 2020 год при подготовке позиции РФ как акционера компании. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин 21 июня.

"Минфину России, Минтрансу России и Росимуществу при подготовке проекта директив представителей интересов РФ для участия в заседании совета директоров, а также при формировании позиции акционера - РФ в ОАО "РЖД" не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам работы за 2020 год", - говорится в документе.

В конце прошлого года издание "Коммерсантъ" со ссылкой на проект финансового плана компании до 2025 года сообщало, что в 2021-2025 годах при инвестпрограмме компании в 4,04 трлн рублей дефицит средств составит 1,19 трлн рублей. Часть дефицита предлагается погасить за счет роста долговой нагрузки, а также отказаться от выплаты дивидендов, благодаря чему образуются дополнительные 154 млрд рублей. Проект финплана допускает выплату дивидендов по обыкновенным акциям в 2022 и 2023 годах в объеме 74 млрд и 80,3 млрд рублей соответственно, а в 2021, 2024 и 2025 годах выплаты дивидендов не будет.