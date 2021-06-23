ЦБ назвал основные риски участия банков в экосистемах

"Кроме рисков накопления и обесценения иммобилизованных активов (не имеющих требований по возвратности и ограниченно ликвидных активов банков), мы идентифицировали дополнительные риски, связанные с участием банков в экосистемах. Они характерны не только для ситуаций, когда банки выступают архитекторами экосистем, но и когда они участвуют в них как партнеры или дочерние подразделения технологических компаний. В частности, к таким рискам относятся бизнес-риски (в том числе стратегические), операционные (включая киберриски), а также риски вынужденной поддержки", - говорится в докладе ЦБ для общественных консультаций "Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы".

Бизнес-риски проявляются в виде убытков или упущенных доходов из-за ошибок при принятии решений, определяющих стратегию и тактику развития организации, поясняет регулятор. "Применительно к банкам, участвующим в экосистемах, это может быть неправильный выбор партнеров, объектов для инвестиций, фокус на продуктах, которые не будут популярными, недооценка конкурентов, необходимых ресурсов или рисков, другие управленческие ошибки, которые могут привести к провалу экосистемной стратегии или негативно повлиять на традиционный бизнес банка", - отмечается в докладе.

Также может реализоваться риск вынужденной поддержки в случае возникновения у нефинансового сегмента экосистемы потребностей в финансировании, которые нельзя будет обеспечить за счет внешних источников. "Например, это возможно на стадии инвестиций в создание и рост экосистемы, а также в случае хронической убыточности отдельных направлений или в результате разовых крупных потерь из-за иных рисков. В этой ситуации банк может продолжать финансировать экосистему, чтобы защитить интересы своего основного бизнеса. Однако если ресурсов в итоге окажется недостаточно, это может привести к потере банком финансовой устойчивости", - добавляют в ЦБ.

Банк России в рамках реализации гибкого подхода регулирования предложил повысить требования к капиталу для банков, развивающих крупные экосистемы. "Неконтролируемое развитие экосистем на базе банков может привести к реализации ряда рисков для кредиторов и вкладчиков, финансовой стабильности в целом. В докладе мы рассмотрели несколько подходов регулирования: от запретительных (как в большинстве других стран) до более гибкого, дающего банкам возможности для развития экосистем при адекватном покрытии рисков капиталом. Для реализации гибкого подхода необходимо настроить регулирование вложений банков в иммобилизованные активы; обеспечить адекватную оценку рисков экосистем; повысить требования к капиталу для банков, развивающих крупные экосистемы", - указано в докладе.