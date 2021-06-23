Рубль почти не отреагировал на сообщения об инциденте с британским эсминцем в Черном море

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Курс рубля в ходе валютных торгов Московской биржи практически не отреагировал на инцидент с британским эсминцем и на момент начала сообщений о событиях в Черном море находился на отметке 72,78 рубля за доллар и 86,91 рубля за евро, свидетельствуют данные биржи на 14:03 мск.

К 14:31 мск валюты продолжали незначительно снижаться. Доллар находился на уровне 72,67 рубля (-0,27%), а евро торговался на уровне 86,8 рубля (-0,3%).

По состоянию на 14:44 мск, доллар снижался до 72,61 рубля (-0,37%), а евро - до 86,77 рубля (-0,31%).

В Минобороны ранее в среду сообщили, что Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ остановил нарушение госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Эсминец зашел в территориальные воды на три километра. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего Defender покинул границы территориального моря РФ.