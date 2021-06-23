Ростех рассчитывает выработать условия покупки "Акадо" до конца года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Ростех продолжает переговоры о покупке "Акадо", рассчитывает до конца года прийти к выгодным обеим сторонам условиям. Об этом ТАСС сообщил замгендиректора госкорпорации Александр Назаров в кулуарах форума "Цифровая индустрия промышленной России".

"Мы подтверждаем свою заинтересованность в сотрудничестве и искренне рассчитываем на то, чтобы в этом году мы пришли к устраивающим обе стороны решениям", - сказал он.

Национальный центр информатизации (НИЦ) Ростеха рассматривает покупку "Московской телекоммуникационной корпорации" (бренд "Акадо Телеком"), ранее сообщило издание "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника на телекоммуникационном рынке.