Совфед одобрил закон о блокировке мошеннических сайтов финансовых пирамид

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о блокировке мошеннических сайтов нелегальных кредитных организаций и финансовых пирамид, а также фишинговых информресурсов.

Закон наделяет ЦБ правом инициировать ограничение доступа к сайтам, вводящим пользователей в заблуждение из-за сходства доменных имен, оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями, с предоставлением на территории РФ финансовых услуг лицами, не имеющими права их оказывать, а также к сайтам, связанным с финансовыми пирамидами.

Документ также дает Банку России право обращения в суд с заявлением об ограничении доступа к фишинговым сайтам, на которых распространяется информация, "позволяющая осуществить неправомерный доступ к информационным системам кредитных или некредитных финансовых организаций".

Решение о блокировке, согласно закону, принимается генпрокурором или его заместителем на основании обращения председателя Банка России или его заместителя. Рассмотрение дел об ограничении доступа к мошенническим ресурсам будет осуществляться в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.