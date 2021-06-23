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Совфед одобрил закон о бесплатной трансляции в интернете 20 телеканалов

Распространение телеконтента будет осуществляться аудиовизуальными сервисами, включенными в перечень Роскомнадзора

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о бесплатной трансляции в интернете телеканалов первого и второго мультиплекса.

Распространение телеконтента будет осуществляться аудиовизуальными сервисами (АВС), включенными в перечень Роскомнадзора. При этом обязанность транслировать телеканалы возлагается в том числе на АВС, не осуществляющие стриминг.

Согласно закону, трансляция телеканалов в Сети должна осуществляться в неизменном виде. Таким образом, исключается возможность наличия специальных интернет-версий телеканалов. По мнению авторов инициативы, такая мера направлена на формирование единого информационного пространства в интернете. При этом ни вещатели, ни распространители не платят друг другу за распространение телеканалов, уточняется в законе.

Заключение лицензионного договора между вещателем и владельцем АВС не потребуется: распространение телеканалов будет осуществляться на основании закона. Для обеспечения технической возможности интернет-трансляций вещатель и владелец аудиовизуального сервиса должны будут заключить договоры с уполномоченной организацией. Число таких организаций определит Роскомнадзор.

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