Совфед одобрил закон о блокировке сайтов со сведениями о лицах, находящихся под госзащитой

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о запрете на распространение персональных данных лиц под госзащитой, в том числе силовиков и судей, и возможности блокировки сайтов с такими сведениями.

В настоящее время законодательство запрещает "выдачу находящихся у оператора сведений о личности защищаемых лиц (о персональных данных) и об их имуществе", под оператором подразумеваются госорганы, а также юрлица и физлица, занимающиеся обработкой персональных данных. Теперь запрет сможет налагаться и на "распространение информации, содержащей сведения о защищаемых лицах (о персональных данных)", исключение составят лишь сведения, выясняемые в установленном порядке в связи с уголовным производством. Роскомнадзор сможет блокировать сайты с такими данными. Основанием для включения в Единый реестр запрещенных сайтов станет наличие информации, содержащей сведения о лицах под госзащитой, которым обеспечивается конфиденциальность.

Госзащита сегодня предоставляется судьям, прокурорам, сотрудникам ФСБ и СК РФ, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, МВД, определенным военнослужащим Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки (СВР) России.

Перечень лиц, к которым применяется такая мера безопасности, как обеспечение конфиденциальности, определяется руководителем соответствующего органа.

Закон включает в перечень лиц, которым положена госзащита, всех сотрудников МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР. Сейчас защита предоставляется лишь тем сотрудникам указанных органов, кто задействован в оперативно-разыскной и следственной деятельности, в охране общественного порядка и исполнении судебных приговоров, либо тем, кто непосредственно участвует в борьбе с вооруженной преступностью или терроризмом, а также в спецоперациях.

Также госзащита сможет предоставляться уже уволенным со службы в МВД, Росгвардии, ФСБ и органах госохраны при условии "сохраняющейся угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество". Устанавливается, что к охране лиц под госзащитой может привлекаться Росгвардия.