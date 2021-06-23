На средства курортного сбора в Ставрополье благоустроят 55 объектов

ПЯТИГОРСК, 23 июня. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют до конца 2022 года реализовать свыше 50 комплексных мероприятий по развитию курортной инфраструктуры, используя средства курортного сбора, сообщил в среду исполняющий обязанности министра туризма и оздоровительных курортов края Кирилл Реут.

"До конца 2022 года будет реализовано в общем порядке еще 55 комплексных мероприятий по развитию курортной инфраструктуры за счет средств курортного сбора. В связи с этим мы считаем, что эксперимент по курсбору нужно переводить в полноценный закон", - сказал Реут на рабочем совещании комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, на котором в онлайн-режиме обсудили ход эксперимента по взиманию курортного сбора.

По словам и. о. министра, за все время действия эксперимента на Ставрополье собрали около 1 млрд рублей курортного сбора. "В 2018 году цифра была 185 млн 430 тысяч, в 2019 году - 292,5 млн рублей, в 2020 году - 159,8 млн рублей. Плановый показатель на 2021 год - 282,657 млн рублей. На данный момент мы собрали 99,498 млн", - добавил он.

Реут рассказал, что за все время было благоустроено более 15 объектов курортной инфраструктуры, в том числе Курортный парк в Ессентуках, парк Цветник в Пятигорске, Нижняя каскадная лестница и терренкуры в Железноводске, объект культурного наследия мемориальный комплекс "Журавли" в Кисловодске и другие.

"В связи с этим мы считаем, что этот инструмент необходим нашему региону, он очень удобен. Люди, когда приезжают, видят результат, он очень хорошо сказывается на туристах, которые к нам приезжают. <…> Проблем при взимании курсбора никаких не было, туристы адекватно к этому относятся, видят результат, когда приезжают второй раз", - отметил представитель ведомства.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент начался в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля того же года - в Краснодарском крае, Крым отложил участие в эксперименте. В Ставропольском крае в нем участвуют 139 санаториев и 264 гостиничных комплекса Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска.