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НИФИ: финансовое просвещение сняло табу на разговоры о деньгах в российских семьях

У 40% россиян средний или низкий уровень финансовой грамотности, отметила директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина Анна Харнас

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Финансовое просвещение позволило снять табу на разговоры о деньгах в российских семьях и обществе в целом. Об этом сообщила директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Анна Харнас, выступая на VII Всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения.

"Очень много сделано учебников, образовательных программ, мне кажется, сегодня мы находимся в такой ситуации, что благодаря большой инфраструктурной работе, которая сделана государством, наверное, удалось снять в обществе и семье табу на разговоры о деньгах", - сказала Харнас.

По ее словам, у 40% граждан РФ средний или низкий уровень финансовой грамотности. "Мы сегодня видим, что у нас финансовым просвещением занимается очень много организаций. С одной стороны, это здорово, а с другой стороны, возникают проблемы, которые уже связаны с доверием. И здесь очень непростые вызовы, в которых мы сейчас живем. С одной стороны, рынок (финансовых услуг) развивается очень быстро, с другой стороны, все наши совместные с Центральным банком исследования показывают, что у нас 40% граждан с таким средним или низким уровнем финансовой грамотности сегодня", - отметила Харнас.

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