Около 2,5 тыс. метеостанций необходимо на Алтае для цифровизации АПК

ПРУТСКОЙ /Алтайский край/, 23 июня. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. метеостанций, которые будут измерять влажность воздуха и почвы, необходимо установить в Алтайском крае, чтобы фермеры смогли на основании их прогнозов вести земледельческие работы, сообщил президент "ЭР-Телеком Холдинг" Андрей Кузяев в рамках агрофорума "День сибирского поля" в среду.

"Тема цифровизации сельского хозяйства должна стать приоритетной. Существует инфраструктура и мы могли бы повысить уровень цифровизации сельского хозяйства с 5% до 75-80%. В крае у нас в рамках пилотного проекта стоит четыре метеостанции. Фермерам нужно 2,5 тыс. таких станций на край минимум, чтобы получать достоверную информацию о том, какая ситуация в каждой территории складывается, и на основании этой информации получать рекомендации через платформу системы "Респак", - сказал Кузяев.

По его словам, с помощью цифровых технологий в регионе можно вдвое увеличить производительность труда не только в растениеводстве, животноводстве, но и в сферах транспортировки, хранения и переработки сельхозпродукции края, который является регионом с самой большой площадью пашни в стране - 6,5 млн га.

"В Алтайском крае с помощью таких технологий эти сферы можно поднять на принципиально другой уровень. Алтай мы могли бы сделать передовиком цифровизации сельского хозяйства, объединив частные инвестиции и государственные субсидии", - подчеркнул Кузяев.

В свою очередь директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства России Роман Некрасов уточнил, что такие станции фермеры могут приобрести с помощью системы льготного кредитования.

Ранее сообщалось, что "ЭР-Телеком Холдинг" запустил в Алтайском крае пилотный проект: в четырех хозяйствах края установлены станции, которые передают информацию о климатических условиях на платформу "Респак", а оттуда ее уже получают сельхозтоваропроизводители. Речь идет о таких показателях как температура, влажность воздуха и почвы, необходимых для выращивания сельхозкультур. Станции установлены в Михайловском, Целинном и Заринском районах. Данные будут аккумулироваться на площадке системы "Респак", в которой зарегистрированы все сельскохозяйственные производители региона, получающие господдержку.