"Русал" направит средства от продажи акций "Норникеля" на погашение долга и инвестиции

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. "Русал" направит полученные от продажи по программе buyback акций "Норникеля" на погашение задолженности и капвложения. Об этом журналистам через пресс-службу сообщил заместитель генерального директора "Русала" Максим Полетаев.

"Русал" полученные в ходе обратного выкупа средства планирует направить на погашение задолженности, финансирование масштабных и капиталоемких проектов экологической модернизации, перестройки по новым технологиям четырех алюминиевых заводов, а также на другие проекты инвестиционного развития, включая Тайшетскую промплошадку", - сказал Полетаев.

Ранее акционеры "Норникеля" предъявили к обратному выкупу 64 204 134 акций, что почти в 12 раз больше, чем компания была готова выкупить (5 382 865 акций). Акции будут выкуплены у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Как показывают расчеты ТАСС, "Русал" в рамках программы buyback "Норникеля" продаст порядка 3,7 млн акций компании (2,33% акций "Норникеля") на общую сумму 102,55 млрд рублей. Таким образом, доля "Русала" в "Норникеле" снизится до порядка 25,5%.

Акционеры "Норникеля" договорились о проведении обратного выкупа акций компании на сумму до $2 млрд до конца 2021 года. Цель обратного выкупа - поддержка рыночной капитализации компании и инвестиционной привлекательности акций "Норникеля". Всего под обратный выкуп подпадает 5,383 млн акций (3,4% размещенных акций).

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 34,6% акций), "Русал" (27,8% акций) и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4,7% акций).