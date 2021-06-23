Сбербанк поможет Чувашии в развитии туристического потенциала

ЧЕБОКСАРЫ, 23 июня. /ТАСС/. Глава Чувашии Олег Николаев и заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в среду на Чебокарском экономическом форуме "Чувашия. Трансформация" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма в республике.

"Соглашение о развитии регионального туризма - это новый уровень нашего взаимодействия, новые задачи и возможности для роста. Мы понимаем, что туризм становится все более важным элементом экономического благополучия всей страны. У Чувашии в этом отношении хорошие стартовые позиции, и мы должны сделать все, чтобы по максимуму реализовать потенциал региона", - сообщил журналистам Попов.

Глава Чувашии добавил, что республика находится в процессе утверждения цифровой стратегии. "Сейчас мы составляем план цифровизации - как должна работать наша система управления регионом. Для нас в приоритете прозрачность и безопасность процессов. У нас тесная история честного взаимодействия со Сбербанком - и нам интересны современные подходы, которые позволяют делать наши процессы быстрее", - отметил Николаев.

Он также уточнил, что видит большой потенциал сотрудничества со Сбербанком в вопросах развития финансовой грамотности. "У нас уже есть богатый опыт реализации проекта "Безналичная Чувашия". Убежден, что впереди у нас большие перспективы для совместного взаимодействия", - пояснил глава региона.

Согласно документу, предметом соглашения является комплексное развитие внутреннего и въездного туризма при реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года. В республике планируют развивать этнографический, сельский, лечебно-оздоровительный, водно-круизный, экологический, гастрономический и другие виды туризма. Стороны намерены реализовать различные инвестиционные проекты, в том числе на основе государственно-частного партнерства, с проектным финансированием Сбербанка. Предполагается совместная работа над созданием и продвижением качественного и конкурентоспособного туристского продукта республики, обеспечением доступности туристических услуг. В числе основных направлений сотрудничества - развитие цифровой инфраструктуры и сервисов, цифровых платформ продвижения туристских продуктов и брендов, цифровых средств навигации и формирования туристского продукта.

Чебоксарский экономический форум проходит с 21 по 24 июня в онлайн- и офлайн-форматах. В 2021 году участники форума затронут три основных направления: технологии для людей, технологии для бизнеса и пространственное развитие.