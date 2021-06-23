Минторг США внес в свой черный список пять компаний из Китая

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Министерство торговли США внесло в черный список пять компаний из КНР. Это следует из уведомления, размещенного в среду в электронной базе Федерального реестра - сборника документов американского правительства.

"Эти пять организаций отнесены правительством США [к числу] действующих вопреки внешнеполитическим интересам США", - говорится в сообщении. Речь идет о компаниях Hoshine Silicon Industry, Xinjiang Daqo New Energy, Xinjiang East Hope Nonferrous Metals, Xinjiang GCL New Energy Material Technology и Xinjiang Production and Construction Corps. По мнению американских властей, они причастны "к нарушениям прав человека и злоупотреблениям" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, в том числе к "использованию принудительного труда".

Как отмечает агентство Reuters, по меньшей мере часть из перечисленных компаний занимается производством поликристаллического кремния, который используется в солнечных панелях. Газета Politico ранее со ссылкой на источники писала, что в Вашингтоне рассматривают возможность введения запрета на импорт поликремния из СУАР. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге в среду заявляла, что администрация США пока не готова делать какие-либо объявления относительно возможности введения такого запрета.

В отношении организаций, находящихся в списке, действует режим ужесточенного экспортного контроля, в частности, попадание в перечень предполагает введение дополнительных лицензионных требований относительно экспорта и реэкспорта продукции его фигурантам.

Обострение отношений Пекина со странами Запада вызывает тема прав нацменьшинств в Китае. Западные государства обвиняют КНР в создании сети исправительных лагерей, где могут принудительно содержаться до 1 млн уйгуров, и использовании принудительного труда находящихся там людей. Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании сети пенитенциарных учреждений в СУАР. Весной этого года США, Канада, ЕС и Великобритания ввели санкции в отношении китайских чиновников, обвинив их в причастности к нарушениям прав уйгуров, что стало поводом для введения ответных санкций Китаем.