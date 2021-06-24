Более 650 волонтеров планируется привлечь к работе на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 24 июня. Около 650 волонтеров могут быть привлечены к работе на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в начале сентября. Кроме того, на форуме будут работать добровольцы по программе мобильности от Ассоциации волонтерских центров, сообщили ТАСС в департаменте по делам молодежи Приморского края.

"К работе на форуме планируется привлечь около 650 волонтеров, также будут привлечены волонтеры из субъектов Российской Федерации, прошедшие отбор по программе мобильности волонтеров от Ассоциации волонтерских центров", - сообщили в департаменте.

Там уточнили, что в мае в пяти вузах прошли информационные встречи для 670 волонтеров с участием ведущего специалиста отдела подбора и обучения персонала ООО "Конгресс" Павла Картышева. Кроме того, власти Приморья приняли решение дополнительно привлечь 12 медиков на период с 1 по 5 сентября для работы на входных контрольно-пропускных пунктах площадки ВЭФ.

На предыдущем ВЭФ в 2019 году в проведении ВЭФ помогали 600 волонтеров из Приморья и других регионов России, в Приморском крае обучение добровольцев шло до 1 сентября 2019 года. Ассоциация волонтерских центров в рамках реализации программы мобильности волонтеров также отобрала тогда 80 волонтеров для ВЭФ.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 2 по 4 сентября в очном формате. Все мероприятия форума также будут транслироваться в интернете через официальный сайт ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.