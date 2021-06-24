Reuters: США запретили импорт необходимой для солнечных панелей продукции компании из КНР

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Власти США запретили импорт в страну необходимого для создания солнечных панелей материала, производимого базирующейся в КНР компанией Hoshine Silicon Industry из-за утверждений об использовании ею принудительного труда. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

Ранее стало известно, что Минторг США внес Hoshine Silicon Industry и еще четыре компании из КНР в черный список в связи с тем, что они, по мнению американских властей, причастны "к нарушениям прав человека и злоупотреблениям" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, в том числе к "использованию принудительного труда". Как отмечает агентство, по меньшей мере часть из перечисленных Минторгом компаний занимается производством кристаллического и поликристаллического кремния, который используется в солнечных панелях. В отношении организаций, находящихся в списке, действует режим ужесточенного экспортного контроля.

При этом запрет на импорт подготовила Служба таможенного и пограничного контроля США (USCBP). Он распространяется только на продукцию Hoshine Silicon Industry. Один из источников Reuters пояснил, что распоряжение USCBP не затрагивает большую часть импорта в США поликремния и прочей продукции на основе кремния. Другой источник подчеркнул, что действия USCBP не противоречат целям президента США Джо Байдена в вопросе борьбы с изменением климата и развития экологически чистой энергетики.

Источники агентства также отметили, что власти США продолжают расследовать утверждения о применении принудительного труда компаниями КНР, поставляющими поликристаллический кремний. Reuters со ссылкой на подсчеты аналитиков уточняет, что примерно 45% мировых поставок этого материала идут из СУАР.

Агентство Bloomberg отмечает, что о запрете в отношении Hoshine Silicon Industry будет официально объявлено в четверг.

Обострение отношений Пекина со странами Запада вызывает тема прав нацменьшинств в Китае. Западные государства обвиняют КНР в создании сети исправительных лагерей, где могут принудительно содержаться до 1 млн уйгуров, и использовании принудительного труда находящихся там людей. Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании сети пенитенциарных учреждений в СУАР. Весной этого года США, Канада, ЕС и Великобритания ввели санкции в отношении китайских чиновников, обвинив их в причастности к нарушениям прав уйгуров, что стало поводом для введения ответных санкций Китаем.