СМИ: Япония не использовала более 40% средств, выделенных на поддержку при пандемии

ТОКИО, 24 июня. /ТАСС/. Правительство Японии до сих пор не использовало более 40% из 73 трлн иен ($658 млрд), выделенных в прошлом году из государственных средств в виде дополнительных бюджетных ассигнований на поддержку частного бизнеса, личного потребления и другие чрезвычайные меры в условиях пандемии. Об этом сообщила в четверг ведущая в стране экономическая газета Nikkei на основе расчетов ее экспертов.

По их мнению, это свидетельствует о неэффективности правительственной политики по преодолению последствий массовых заражений коронавирусом и связанных с этим ограничений. Власти, отмечает газета, во многом стремились лишь поразить избирателей масштабами выделяемых сумм, однако серьезно отстают в разработке конкретных программ их использования для стимулирования экономики и поддержания уровня жизни населения.

По расчетам Nikkei, в Японии на эти цели пока использована сумма в 7% от валового внутреннего продукта (ВВП), тогда как в США на конец апреля такие ассигнования достигли размеров 13% американского ВВП.

Правительство Японии в мае объявило, что ВВП страны сократился в 2020 финансовом году (завершился 31 марта) на 4,6 п. п. по сравнению с показателем предыдущего года под влиянием уменьшения внутреннего спроса и экспорта в условиях пандемии. Это стало самым крупным падением этого показателя с 1955 года, когда стала составляться соответствующая статистика.

В 2020 календарном году в Японии почти на 6 п. п. сократился объем личного потребления, который формирует около 60% валового внутреннего продукта. Объем экспорта уменьшился на 12,3 п. п. по сравнению с показателем предыдущего года под влиянием глобального падения спроса на товары и услуги.

В США в условиях пандемии в 2020 году ВВП сократился на 3,5 п. п. по сравнению с показателем предыдущего года, в зоне евро - на 6,8 п. п. В то же время в Китае ВВП вырос в 2020 году на 2,3 п. п.