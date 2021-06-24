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Глава Минэкономики ФРГ допустил компромисс Берлина и Вашингтона по "Северному потоку - 2"

Как сообщил Петер Альтмайер, речь идет "об избежании зависимости, об обеспечении энергобезопасности, о защите интересов Украины" и других стран Восточной Европы

БЕРЛИН, 24 июня. /ТАСС/. Министр экономики Германии Петер Альтмайер считает, что компромисс между Берлином и Вашингтоном по теме "Северного потока - 2" возможен, но раскрывать подробности переговорного процесса не намерен. Об этом он заявил в четверг в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

По его словам, речь сейчас идет "об избежании зависимости, об обеспечении энергобезопасности, о защите интересов Украины" и других стран Восточной Европы.

"Я думаю, что если все эти аспекты сложить вместе, то компромиссные решения будут возможны, - сказал министр. - Мы договорились, что будем говорить друг с другом, а не друг о друге. Я испытываю оптимизм относительного того, что решение может быть достигнуто в ближайшие два месяца".

"Северный поток - 2" - одна из спорных тем в отношениях Берлина и Вашингтона. Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить газопровод. Этот проект в Берлине считают экономическим, но настаивают на том, чтобы роль транзитера сохранила Украина. Вашингтон открыто выступает против строительства и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта. Кроме того, многие эксперты указывают, что США хотят поставлять в Европу больше собственного сжиженного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.

Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее говорил, что рассчитывает на решения к августу.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.

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УкраинаСШАГерманияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичМаас, Хайко
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