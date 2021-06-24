Кабмин Армении продлил решение о запрете ввоза турецких товаров на шесть месяцев

ЕРЕВАН, 24 июня. /ТАСС/. Правительство Армении в четверг в ходе заседания приняло решение с 1 июля на шесть месяцев продлить запрет ввоза в страну турецких товаров. Заседание транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

"Ввоз турецких товаров был запрещен с 31 декабря на шесть месяцев, следовательно, срок заканчивается 1 июля. Предлагаем продлить запрет еще на шесть месяцев", - заявил и.о. министра экономического разбития Ваан Керобян, после чего правительство единогласно одобрило данное решение.