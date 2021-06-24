Объем торговли товарами широкого потребления на Хайнане за январь - май вырос на 52,1%

ХАЙКОУ /Китай/, 24 июня. /ТАСС/. Объем розничной торговли товарами широкого потребления в южной китайской провинции Хайнань за январь - май вырос на 52,1% и составил 98,7 млрд юаней (около $15,4 млрд). Такие данные таможни публикует газета "Хайкоу жибао".

Соответствующий показатель, согласно управлению таможни провинции Хайнань, также увеличился на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Средний рост объемов продаж за два года составил 10,7%.

В сообщении издания указывается, что со второго квартала потребление в рестораном секторе уже превысило показатели, которые были до начала распространения коронавируса. Соответствующая тенденция увязывается с ростом спроса на походы населения в рестораны на фоне улучшения эпидемиологической обстановки и высоких темпов вакцинирования. С мая по январь на Хайнане доход индустрии общественного питания увеличился в годовом выражении на 102,8%.

Положительную динамику демонстрирует и рынок беспошлинных товаров. За первые пять месяцев текущего года рост объема продаж в магазинах дьюти-фри косметики вырос на 184,9% в годовом выражении, ювелирных изделий - на 250,9%, часов, сумок и других товаров широкого потребления - на 231,9%.

За январь - май, пишет издание, также на 141,7% отмечен рост доходов гостиниц на Хайнане.