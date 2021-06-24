Доходы бюджета Смоленской области в период пандемии в 2020 году выросли на 22%

ТАСС, 24 июня. Депутаты Смоленской областной думы на очередном заседании в окончательной редакции приняли закон об исполнении бюджета региона за 2020 год. Доходы, несмотря влияние пандемии на различные отрасли экономики региона, достигли 56 млрд рублей, что на 22% выше уровня 2019 года, сказал на заседании заместитель губернатора Александр Гусев.

"В этих непростых условиях нам пришлось достигать поставленных целей, прежде всего важно было не допустить снижение собственных доходов областного бюджета и, в целом, мы с этой задачей справились. <...> Общие доходы составили 56 млрд рублей, это выше уровня 2019 года на 10 млрд или 22%. Объем налоговых и неналоговых доходов составил 36 млрд 400 млн рублей, увеличившись на 9% к уровню 2019 года. В 2020 году мы получили из федерального бюджета без малого 20 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем в 2019 году", - сказал Гусев.

Примерно третью часть в сумме доходов составляет налог на доходы физических лиц (НДФЛ), он поступил в объеме 11,7 млрд рублей, это на 1,1 млрд больше, чем в 2019 году. "Необходимо отметить, что в этот сложный период фонд заработной платы вырос", - отметил Гусев.

По его словам, сумма расходов бюджета в 2020 году составила 57 млрд рублей, с ростом к уровню 2019 года - 25%. При этом дефицит сократился почти вдвое - до 794,7 млн рублей, добавил замгубернатора.

Депутаты после обсуждения приняли закон об исполнении бюджета в окончательном чтении.

Бюджет Смоленской области на 2019 год был принят в декабре 2018 года, с учетом изменений, внесенных в конце октября, общий объем доходов составил 45,9 млрд рублей, расходов - 47,5 млрд рублей, дефицит - 1,6 млрд рублей. Ранее Гусев сообщал, что согласно принятому бюджету Смоленской области, в 2020 году его доходы и расходы составят 50,9 млрд рублей, без дефицит. На период последующих двух лет запланирован профицит.