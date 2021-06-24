Сады с нектаринами впервые высадили в Ставропольском крае

СТАВРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Первые 20 гектаров нектариновых садов высадили на предприятии в Курском округе Ставропольского края. Развитие местного садоводства позволяет краю получать фрукты и ягоды по более низкой цене, сообщает управление по информационной политике правительства региона.

"На предприятии в Курском округе разработали бизнес-проект по закладке нектаринового сада интенсивного типа с системой капельного орошения площадью 40 га. В этом году реализовали первый этап проекта - заложили 20 га нектарина. В следующем году высадят остальные 20 гектаров саженцев", - пояснили в управлении.

Общая стоимость инвестиционного проекта составляет около 90 млн рублей. Первый урожай собственных нектаринов планируют получить на третий год роста саженцев, одно такое дерево может давать нектарины на протяжении 15-20 лет. "Нектарин выбран неслучайно, изучив рынок, на предприятии пришли к мнению, что именно плоды нектарина пользуются спросом. К тому же, климатические условия юго-восточной части Ставрополья, где находится предприятие, наиболее благоприятны для выращивания нектарина", - добавили в управлении.

Для предприятий, которые занимаются садоводством в Ставропольском крае, предусмотрена компенсация на большую долю понесенных затрат в рамках региональной госпрограммы "Развитие сельского хозяйства". В 2021 году на условиях софинансирования на поддержку садоводства в бюджете края заложили 507 млн рублей, еще 80 млн рублей предусмотрели в рамках краевой программы "10 соток" - грантовой поддержке владельцев личных подсобных хозяйств региона.

"Садоводство сегодня вошло в число приоритетных отраслей ставропольского агропромышленного комплекса. В настоящее время площади многолетних насаждений в сельхозпредприятиях края составляют около 6 тыс. гектаров и продолжают прирастать новыми интенсивными и суперинтенсивными садами", - приводит управление слова и. о. министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимира Ситникова.