Около 75% промпредприятий Москвы внедрили в работу цифровые решения

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Исследование Агентства промышленного развития показало, что 75% предприятий Москвы оценили свой уровень цифровизации на среднем, высоком и очень высоком уровне. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Специалисты Агентства промышленного развития Москвы провели исследование, согласно которому каждое пятое предприятие столицы видит необходимость в повышении квалификации своих сотрудников для обеспечения работы инновационного оборудования.

"Около 75% предприятий столицы оценивают свой уровень цифровизации как средний, высокий и очень высокий. Несмотря на то, что столица является самым большим рынком труда в стране, здесь сосредоточено 35% научных кадров России, одним из главных сдерживающих факторов для развития, промышленники видят потребность в работниках необходимой квалификации. Чтобы помочь предприятиям с подготовкой и переподготовкой необходимых специалистов, мы запустили пилотный проект "Московская техническая школа", - сказал Прохоров.

Как отметила директор "Агентства промышленного развития Москвы" Ирина Дегтярева, благодаря "Московской технической школе" производительность сотрудника, прошедшего обучение по программе, повысится более чем на 20%.

"Помимо МТШ у нас создано несколько сервисов для промышленных предприятий. Так, "Банк технологий" помогает производствам повысить свою эффективность при помощи современного оборудования и программного обеспечения. Сервис существует почти год, за это время к проекту присоединилось 54 вендора, а количество решений достигло 82. Еще одна услуга - "Технологический аудит" - позволяет оценить техническую оснащенность предприятия, уровень организации производственного процесса и перспективы цифровизации производства", - уточнила она.