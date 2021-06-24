Опрос: более 40% жителей ФРГ выступают за ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 24 июня. /ТАСС/. Большинство жителей Германии поддерживают завершение строительства трубопровода "Северный поток - 2"; свыше 40% выступают за его ввод в эксплуатацию. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Kantar Public по заказу Фонда Кербера.

В опросе, проводившемся с 19 по 25 мая, принял участие 1 031 человек старше 18 лет. По его данным, 44% респондентов поддерживают ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", даже несмотря на возможные санкции США в отношении проекта. При этом 38% опрошенных считают, что сначала необходимо достигнуть компромисса с американской стороной по этому вопросу.

Вместе с тем, как выяснили социологи, лишь 13% жителей ФРГ выступают против завершения строительства "Северного потока - 2", то есть за его полную остановку. Причем уровень одобрения проекта значительно различается в Западной и Восточной Германии. Так, в восточной части страны в поддержку "Северного потока - 2" высказались 59% немцев, в то время как в Западной Германии - только 39%.

Власти ФРГ ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить "Северный поток - 2". Этот проект в Берлине считают экономическим. При этом в кабмине выделяют один политический аспект - здесь настаивают на том, чтобы после запуска трубопровода роль транзитной зоны сохраняла Украина. Германия сейчас отказывается от угольной и атомной энергетики. Чтобы безболезненно для промышленности осуществить переход на возобновляемые источники энергии, стране нужно больше газа.

Вашингтон открыто выступает против строительства и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта. Кроме того, многие эксперты указывают, что США хотят поставлять в Европу больше собственного сжиженного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер в том числе в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Президент РФ Владимир Путин заявлял в рамках пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме, что первая нитка газопровода уже уложена, а вторая может быть завершена в течение 1,5-2 месяцев.