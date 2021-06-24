В Коми запретили продажу энергетиков детям

СЫКТЫВКАР, 24 июня. /ТАСС/. Продажа несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих и энергетических напитков запрещена в Республике Коми. Соответствующий закон приняли 24 июня депутаты Госсовета региона.

"Закон был разработан на основании обращений, поступающих в Госсовет. Законом предлагается установить запрет на продажу энергетических напитков детям в возрасте до 18 лет. Было организовано широкое обсуждение законопроекта с общественностью, уполномоченными по правам человека, ребенка, с бизнес-сообществом. Все единогласно поддержали эту инициативу. В настоящее время на федеральном уровне такой запрет не установлен, но более чем в 40 регионах страны приняты законы, устанавливающие такие ограничения", - сказал один из авторов закона, председатель комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года. Депутаты намерены также разработать закон об ответственности за продажу запрещенных напитков детям, отметил Чураков.

Как указано в пояснительной записке к закону, национальным стандартом под безалкогольными тонизирующими напитками понимаются безалкогольные напитки, содержащие кофеин или другие тонизирующие компоненты в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека. Эти напитки проходят процедуру стандартизации на территории Российской Федерации и считаются пригодными для употребления, однако это не может служить основанием для признания их безопасными для несовершеннолетних.

"В последние годы увлечение энергетиками стало модным и достигло того уровня, когда употреблять их начинают уже с раннего возраста. Несовершеннолетние беспрепятственно покупают энергетические напитки и потребляют их в неумеренных количествах, нанося этим вред своему молодому растущему организму. Подобная ситуация усугубляется в Коми суровыми условиями климата, которые могут вызывать несбалансированность питания детей", - пояснили авторы закона.