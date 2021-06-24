Минпромторг готов субсидировать производителей фитнес-браслетов в обмен на данные

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Минпромторг рассчитывает выделить субсидии тем производителям носимых устройств мониторинга здоровья, которые согласятся подключиться к новой платформе передачи данных в систему здравоохранения. Об этом на полях форума "Цифровая индустрия промышленной России" сообщил начальник отдела развития медицинской техники и технологий департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Григорий Ревазян.

"Создание этой платформы <...> даст очень большой гарантированный спрос для наших производителей, и производители тоже в курсе про этот проект, мы с ними взаимодействуем. Будем дальше предоставлять субсидии в рамках имеющихся мер поддержки", - сказал Ревазян.

Он уточнил, что Минздрав в данный момент приступает к созданию платформы для передачи данных, полученных носимыми устройствами мониторинга здоровья, в систему здравоохранения. Проект начнут реализовывать уже через месяц - полтора. Минздрав при этом определит перечень данных, которые будут передаваться в систему, а Минпромторг поддержит разработку устройств, подходящих под критерии взаимодействия с платформой.