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Власти США не намерены прекращать расследование по импорту углеродистой стали из России

Федеральная комиссия по международной торговле США решила, что прекращение приостановленного ранее расследования может привести к материальному ущербу для американской промышленности

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Федеральная комиссия по международной торговле США решила, что прекращение приостановленного ранее расследования по импорту из России и Украины толстолистового проката из углеродистой стали может привести к материальному ущербу для американской промышленности. Соответствующее заявление было размещено комиссией в четверг в так называемом федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

"Комиссия установила, что в соответствии с Законом о тарифах от 1930 года отмена постановления об антидемпинговых пошлинах на толстолистовую углеродистую сталь из Китая и прекращение приостановленных расследований в отношении толстолистовой углеродистой стали из России и Украины, скорее всего, приведут к продолжению или повторению материального ущерба промышленности в Соединенных Штатах в течение разумно обозримого времени", - отмечается в заявлении. В документе не указано, о каком именно ущербе идет речь.

В мае комиссия сообщила, что рассматривает возможность прекратить приостановленные ранее расследования. При этом в начале марта Министерство торговли США утверждало, что прекращение приостановленных расследований "может привести к возобновлению демпинга со средней маржей до 185% для России и до 237,91% - для Украины". 3 ноября 2020 года Минторг уведомил о запуске процедуры пересмотра статуса приостановленных антидемпинговых расследований в отношении углеродистой стали из России и Украины.

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