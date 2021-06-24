Visa намерена приобрести шведский финтех Tink за €1,8 млрд

ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Американская транснациональная компания Visa решила приобрести европейскую открытую банковскую платформу Tink за €1,8 млрд ($2,2 млрд). Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

"Сделка требует одобрения регулирующих органов и соблюдения обычных условий ее совершения. Мы сохраним бренд и управленческую команду Tink, а ее штаб-квартира останется в Стокгольме", - заявил представитель Visa. По его словам, сделка не повлияет на ранее объявленную политику компании по выплате дивидендов и обратного выкупа акций.

Основанная в 2012 году шведская компания Tink позволяет банкам и другим компаниям получать доступ к финансовым данным потребителей. Их систему используют более 3,4 тыс. банков и других учреждений, а также более 250 млн клиентов по всей Европе.

Генеральный директор Tink Даниэль Челлен подчеркнул, что Visa является идеальным партнером на следующем этапе развития компании. "Мы невероятно рады тому, что это может принести нашим сотрудникам, клиентам и будущему финансовых услуг", - добавил Челлен.