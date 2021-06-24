Мордашов выразил надежду на сбалансированные меры по сдерживанию роста цен на металлы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Основной совладелец "Северстали" Алексей Мордашов отнесся с пониманием к озабоченности правительства по поводу роста цен на металлопродукцию. Но надеется на то, что в самом постановлении правительства меры будут выглядеть сбалансированно, говорится в его комментарии для СМИ.

"Надеемся, что проект постановления, который обсуждался сегодня на заседании правительства, будет содержать сбалансированные меры, которые позволят черной металлургии выйти из кризиса и продолжить развитие. Также хотелось бы надеяться, что эти меры существенно не затруднят доступ нашей продукции на мировые рынки, на которых и так действуют серьезные ограничения для российских металлургических компаний", - сказал он.

Правительство на заседании 24 июня объявило о введении экспортных пошлин на черные и цветные металлы с августа до конца декабря 2021 года для стабилизации цен на металлопродукцию на внутреннем рынке.

При этом Мордашов обратил внимание на то, что зарубежные аналитики "благодарят наше правительство за такой подарок европейским металлургам". "Они также отмечают, что от этой инициативы мировые цены на сталь только вырастут", - сказал он.

Так, аналитики из JP Morgan в своем отчете сообщают, что увеличение экспортной пошлины на металлы в России может повлиять на цены на сталь, алюминий и никель. "Мы считаем, что это [введение экспортной пошлины на цветные и черные металлы] будет постепенно способствовать росту мировых цен на сталь и, следовательно, оказывать положительное влияние на акции европейских металлургических компаний, так как Россия экспортирует около 15 млн тонн стали", - считают эксперты.

В результате введение экспортной пошлины негативным образом скажется на российских горнодобывающих и металлургических компаниях, но мировые производители металлов смогут выиграть на фоне потенциально растущих мировых цен на сырье, отмечает JP Morgan.