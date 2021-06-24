"Газпром" повысил прогноз по числу домов в рамках "социальной" газификации

ПОС. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ /Краснодарский край/, 24 июня. / ТАСС/. Количество домов, которые смогут претендовать на бесплатное подключение к газу, по предварительной оценке "Газпром межрегионгаза", может составить около 1,8 млн единиц. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

"Около 1,8 млн домовладений подлежат догазификации, то есть находятся в газифицированных населенных пунктах", - сказал он.

Ранее на пресс-конференции 11 июня Густов сообщил, что речь может идти о 1,5 млн домовладений. Но отметил, что инвентаризация всех объектов еще не завершена. Ее окончание планируется до конца июня.

Густов журналистам сообщил, что стоимость проекта догазификации будет определена в ближайшую неделю и представлена в Минэнерго. Ранее сообщалось, что по предварительным оценкам, "социальная" газификация потребует 100 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, объем потребления газа не более 7 куб. м газа в час.

Между тем, по текущей оценке Минэнерго РФ, в эту программу могут попасть 2 млн домовладений и больше. Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в эфире телеканала "Россия-24" 18 июня сообщил, что цифра в 2 млн домовладений по факту может увеличиться по мере проведения инвентаризации. При этом он добавил, что это не значит, что все эти дома подадут заявки на подключение к газу даже при наличии возможности попасть в программу.