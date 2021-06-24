Создание ЦБК с госучастием в ДФО позволит перерабатывать древесину после запрета экспорта

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Создание целлюлозно-бумажных комбинатов (ЦБК) с государственным участием в регионах Дальнего Востока позволит перерабатывать необработанную хвойную древесину, которую нельзя будет экспортировать с 1 января 2022 года. Такое мнение высказал в ходе круглого стола в Совете Федерации вице-президент национальной ассоциации лесопромышленников "Русский лес" Андрей Гончаров.

"Мы предлагаем предусмотреть строительство ЦБК в регионах Дальнего Востока с государственным участием. Для того, чтобы перерабатывать ту балансовую древесину нетонкомерную, которая ранее экспортировалась", - сказал он во время обсуждения экономических мер, направленных на реализацию запрета на вывоз из РФ необработанной и грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород.

Также для увеличения количества перерабатывающих комплексов вице-президент предложил предоставить льготы для лесозаготовителей, которые в течение трех лет примут решение о строительстве таких предприятий. "Предусмотреть меры по сохранению темпов заготовки древесины в субъектах на стабильном уровне, предоставить возможные льготы и субсидии из средств федерального бюджета для лесозаготовителей, которой в течение трех лет примут решение о строительстве перерабатывающих мощностей. Это может быть льготное кредитование, налоговые льготы и так далее", - пояснил он.

Правительство РФ ввело запрет на экспорт с 1 января 2022 года необработанной хвойной древесины, а также ряд дополнительных процедурных ограничений. Соответствующее постановление вступило в силу 19 апреля.