ФАС: экспортные пошлины на металлы не окажут негативного влияния на внутренний рынок

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии не окажут негативного влияния на состояние конкуренции на внутреннем рынке России, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

"Экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии не окажут негативного влияния на состояние конкуренции на внутреннем рынке Российской Федерации, при этом будут способствовать обеспечению внутреннего спроса и корректировке цен", - отметил Шаскольский, слова которого передает пресс-служба Минэкономразвития.

По оценке ФАС, при формировании цен на металлургическую продукцию необходимо учитывать не только мировые котировки, но и исходить из конъюнктуры отечественных товарных рынков: спроса и предложения на российском рынке. "Уровень цен не должен приводить к сокращению числа потребителей металлопродукции", - подчеркивают в ведомстве.

Как отметил начальник главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС Максим Чмора, таможенная служба готова администрировать взимание указанных пошлин.

Подкомиссия по тарифному регулированию поддержала введение пошлин на экспорт черных и цветных металлов с августа до конца года для стабилизации цен на металлопродукцию на внутреннем рынке после соответствующего решения правительства.