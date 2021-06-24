Первое судно "Валдай 45Р" для межрегиональных пассажирских перевозок прибыло в Чувашию

ЧЕБОКСАРЫ, 24 июня. /ТАСС/. Чувашия получила в День республики, который отмечается 24 июня, первое судно на подводных крыльях "Валдай 45Р" для межрегиональных пассажирских перевозок. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

Приобретение судов для развития речного туризма в республике обсуждалось на встрече главы Чувашии с председателем правительства России Михаилом Мишустиным 30 сентября 2020 года. В результате регионы были выделены средства из федерального бюджета на закупку речного транспорта. В конце апреля этого года на верфи конструкторского бюро им. Р. Е. Алексеева под Чкаловском в Нижегородской области состоялся технический спуск на воду первого "Валдая", предназначенного для Чувашии.

"Первое из трех речных судов нового поколения "Валдай 45Р", предназначенных для развития речного туризма, прибыло в столицу Чувашии в День Республики - 24 июня. Пассажирское судно на подводных крыльях полностью готово к эксплуатации. После выполнения необходимых процедур страхования и лицензирования оно начнет осуществлять регулярные пассажирские перевозки", - отметили в пресс-службе.

Глава Чувашии Олег Николаев на церемонии встречи судна заявил, что запуск "Валдаев" будет способствовать развитию реки Волги как транспортной артерии России и будет стимулировать развитие внутреннего туризма, в том числе круизных маршрутов. "В силу того, что на сегодня Волга не так широко используется с точки зрения развития туризма, мною было инициировано обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину, который поддержал наше стремление получить "Валдаи". Сегодня мы являемся свидетелями прибытия первого "Валдая". Буквально в следующие два месяца к нам один за другим должны приплыть два оставшихся судна", - процитировали Николаева в пресс-службе.

Генеральный директор АО "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях" Сергей Итальянцев уточнил журналистам, что второе судно придет в Чувашию в июле, третье - в августе.

Первый "Валдай" будет носить имя кораблестроителя Алексея Крылова, который является уроженцем республики. Такое решение принято по результатам опроса в соцсетях. Первый рейс "Академик Крылов" совершит из Чебоксар в Казань. По мере готовности причальных стенок планируются остановки в городах Мариинский Посад и Козловка. Речной трамвай рассчитан на 45 мест и может развивать скорость до 65 км/ч, дальность плавания - до 400 км.