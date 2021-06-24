Титов считает, что сокращение рабочей недели невозможно без роста инвестиций в технологии

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ /Татарстан/, 24 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что переход на четырехдневную рабочую неделю в стране на данный момент невозможен, однако это реализуемо при росте инвестиций в технологии. Об этом он сообщил в четверг ТАСС в ходе рабочей поездки в Набережные Челны.

"Если мы будем это делать, то мы можем забыть об экономическом росте. В целом сегодня в стране очень большой дефицит рабочей силы, не говоря о высокопрофессиональных работниках - их днем с огнем не сыскать. Поэтому пока говорить о переходе на четырехдневный режим работы не приходится", - считает Титов.

При этом он отметил, что идея может быть реализована при увеличении инвестиций в технологии.

"В Германии, например, производительность труда намного выше, технологическое оснащение предприятий лучше. У них один час работы приносит на 40-50% больше добавленной стоимости, чем у нас. Если мы хотим работать четыре дня в неделю, тогда давайте инвестировать в технологии, выходить на тот уровень производительности труда, который есть в ряде показательных стран. А для этого государство должно стимулировать эти инвестиции, давать кредиты, создать условия - тогда можно будет говорить о том, чтобы меньше работать", - заключил Титов.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее говорил, что сокращение рабочей недели можно начать в качестве эксперимента в отдельных регионах или бизнес-структурах.