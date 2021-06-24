Тамбовское предприятие первым в России начало экспортировать "легкую" воду за рубеж

ТАМБОВ, 24 июня. /ТАСС/. Предприятие "Алмаз" в Тамбовской области первым в России начало экспортировать за рубеж "легкую" воду, очищенную от тяжелых изотопов водорода. Продукция идет на экспорт в Китай и страны Европы, рассказала журналистам в четверг и. о. вице-губернатора региона Наталия Макаревич в ходе посещения предприятия.

"Предприятие "Алмаз" разработало и наладило собственную уникальную технологию производства легкой воды, над которой долгие годы работали российские ученые. Сегодня эта продукция поставляется в лечебные учреждения России и за рубеж, в том числе в Китай", - сообщила Макаревич.

В настоящий момент предприятие ежемесячно выпускает до 15 тыс. литров "легкой" воды, в ближайшее время планируется нарастить производство до 200 тыс. литров. Производство, основанное на разделении изотопов, является очень энергозатратным. С одной 10-метровой колонны в час получается всего пол-литра воды высшей категории очистки. "Основными потребителями продукции являются лечебные учреждения страны, но основная часть продукции, более 70%, идет на экспорт в Китай, страны Европы, Турцию, Австралию, где уделяют огромное внимание здоровому питанию", - сообщил ТАСС собственник предприятия Антон Чернопятко.

По его словам, особенность "легкой" воды в том, что она максимально очищена от так называемого дейтерия - тяжелого водорода, который может вредить живым организмам, что доказывают многочисленные научные исследования. "В настоящий момент мы, пожалуй, являемся единственными не только в России, но в мире производителями "легкой" воды в промышленных масштабах, технология производства является уникальной. Похожие полуэкспериментальные установки есть за рубежом, но в промышленных масштабах такую воду сегодня производим только мы, и это без преувеличения технология будущего", - отметил Чернопятко.

В 1932 году американский химик Гарольд Юри открыл соединение дейтерия (тяжелой воды), за что в 1934 году получил Нобелевскую премию. Практически сразу же после открытия тяжелую воду стали использовать в химических и биологических исследованиях. Так, было обнаружено, что рыбы, микробы и черви не могут существовать в ней, а животные погибают от жажды, если их поить тяжелой водой, не прорастают в тяжелой воде и семена растений. При этом очищенная от дейтерия вода повышает устойчивость организма к вредным воздействиям.