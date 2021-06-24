Блинкен надеется на успешные итоги переговоров с ФРГ по "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 24 июня. /ТАСС/. США не хотят, чтобы Европа зависела от России в области поставок энергоресурсов, этим обусловлены переговоры с Германией по "Северному потоку - 2", есть надежда на успешный итог диалога. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью, которое публиковал в четверг немецкий портал Tagesschau.

"Мы ведем по этой теме очень важные и подробные переговоры с немецкими коллегами. Очень важно добиться такого результата, который гарантирует, чтобы Россия не смогла использовать этот газопровод для оказания давления на другие государства", - утверждал он. По его мнению, из-за этого проекта, "к сожалению, растет зависимость" Европы от РФ. "То есть мы очень конкретно смотрим на вещи, и я очень надеюсь, что в последующие недели сможем достичь согласия", - добавил Блинкен. При этом, по его словам, "конкретного временного плана нет".

"Северный поток - 2" - одна из спорных тем в отношениях Берлина и Вашингтона. Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить газопровод. Этот проект в Берлине считают экономическим, но настаивают на том, чтобы роль транзитера сохранила Украина. Вашингтон открыто выступает против строительства и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта. Кроме того, многие эксперты указывают, что США хотят поставлять в Европу больше собственного сжиженного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.

Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее говорил, что рассчитывает на решения к августу.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.