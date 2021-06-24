{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Блинкен надеется на успешные итоги переговоров с ФРГ по "Северному потоку - 2"

Россия не должна иметь возможность использовать газопровод для оказания давления на другие государства, подчеркнул президент США

БЕРЛИН, 24 июня. /ТАСС/. США не хотят, чтобы Европа зависела от России в области поставок энергоресурсов, этим обусловлены переговоры с Германией по "Северному потоку - 2", есть надежда на успешный итог диалога. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью, которое публиковал в четверг немецкий портал Tagesschau.

"Мы ведем по этой теме очень важные и подробные переговоры с немецкими коллегами. Очень важно добиться такого результата, который гарантирует, чтобы Россия не смогла использовать этот газопровод для оказания давления на другие государства", - утверждал он. По его мнению, из-за этого проекта, "к сожалению, растет зависимость" Европы от РФ. "То есть мы очень конкретно смотрим на вещи, и я очень надеюсь, что в последующие недели сможем достичь согласия", - добавил Блинкен. При этом, по его словам, "конкретного временного плана нет".

"Северный поток - 2" - одна из спорных тем в отношениях Берлина и Вашингтона. Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить газопровод. Этот проект в Берлине считают экономическим, но настаивают на том, чтобы роль транзитера сохранила Украина. Вашингтон открыто выступает против строительства и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта. Кроме того, многие эксперты указывают, что США хотят поставлять в Европу больше собственного сжиженного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.

Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее говорил, что рассчитывает на решения к августу.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.

Теги
СШАГермания
Минцифры расширит возможности инфраструктуры цифрового профиля для трудовых мигрантов
Трудовому мигранту станут доступны, в частности, автоматизированное предоставление по его запросу необходимых сведений о нем, использование необходимых сведений для автоматизированного заполнения заявлений о предоставлении государственных и муниципальных услуг
Читать полностью