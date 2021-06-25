ОДК готова поставлять нефтегазовой отрасли агрегаты на базе двигателей для ВМФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, входит в ГК "Ростех") разработало агрегаты для нефтегазовой отрасли на базе современных двигателей для кораблей ВМФ, в том числе новейшую двухтопливную силовую установку, и готова начать серийные поставки. Об этом ТАСС на Международном военно-морском салоне сообщил заместитель гендиректора ОДК Виктор Поляков.

"На данный момент в ОДК уже разработан вариант двухтопливной модификации двигателя М90ФР, который может быть востребован в газодобывающей отрасли, например, в составе буровых платформ", - проинформировал Поляков.

По его словам, двигатель гражданского назначения создан и на базе силовой установки М70ФРУ, предназначенной для корветов. "На основе М70ФРУ также создан морской двигатель гражданского назначения - Е70/8РД. В свою очередь на базе Е70/8РД создан газотурбоэлектрогенератор СГТГ-8", - добавил Поляков.

Все вышеупомянутые двигатели готовы к серийным поставкам, сказал он.

Двигатель М90ФР применяется в составе силовой установки нового фрегата проекта 22350 класса "Адмирал Горшков".