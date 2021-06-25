Французские компании примут участие в ВЭФ-2021

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня. /ТАСС/. Делегация французских компаний примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в сентябре 2021 года. Это подтвердил в пятницу президент Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Кидэ во время встречи с вице-премьером - полпредом президента РФ на Дальнем Востоке Юрием Трутневым.

"Это уже пятый раз, как я приезжаю во Владивосток, раньше мы приезжали с двумя-тремя компаниями, теперь уже с 15 компаниями, и, надеюсь, еще больше компаний к нам присоединятся в будущем. Мы приедем на экономический форум в сентябре, мы хотели бы организовать франко-российский круглый стол. <…> Это для нас важно, это важно для наших компаний, потому что мы видим и открываем себе возможности, которые существуют на Дальнем Востоке и в Арктике", - сказал Кидэ в ответ на приглашение Трутнева посетить форум.

Он также рассказал, что делегация палаты уже побывала на Сахалине, где ей был оказан теплый прием. Накануне также состоялась аналогичная встреча в Приморье, планируется поездка в Камчатский край.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн-формате. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.