СМИ: Panasonic продал свою долю в Tesla

ТОКИО, 25 июня. /ТАСС/. Японская корпорация Panasonic к концу 2020 финансового года (завершился 31 марта 2021 года) продала свою долю в американской компании Tesla. Об этом в пятницу сообщила японская деловая газета Nikkei.

По ее данным, сумма выручки, которую получила японская корпорация от продажи акций Tesla, неизвестна, но она может составлять солидную часть от 380 млрд иен ($3,4 млрд), которые корпорация получила за прошлый финансовый год от продажи активов в других компаниях. В качестве основной причины продажи акций Tesla называется стремление Panasonic увеличить свою прибыль и выручить средства, необходимые для инвестирования в другие компании.

Panasonic в 2010 году приобрела 1,4 млн акций Tesla на общую сумму в 2,4 млрд иен ($21,8 млн).

Tesla была основана предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.